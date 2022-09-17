Буцаев о поражении от «Локомотива» по буллитам: «Витязь» заработал трудовое очко. Но по максимуму сыграть не получилось»

Главный тренер «Витязя» высказался о выборе вратаря на матч с .

Подольский клуб потерпел поражение в серии буллитов – 0:1. Основное время закончилось со счетом 0:0. В воротах в этом матче играл Максим Дорожко, для него этот матч стал первым полноценным в .

«Я не согласен, что нужно было давать Шикину играть в серии бросков, а не Дорожко. Максим пропустил с восьмого или девятого броска. Тут больше претензий тем, кто исполнял с нашей стороны.

Для любой команды стоит задача побеждать. Да, мы заработали одно очко, оно хорошее и трудовое, пойдет в копилку. Но по максимуму сыграть у нас не получилось», – сказал Буцаев.