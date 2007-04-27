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    «СЭ»: тренер «Авангарда» Хартли и форвард Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года

    Теги Авангард Боб Хартли допинг КХЛ Кубок Гагарина РУСАДА Дмитрий Батушенко Денис Зернов Спорт-Экспресс Хоккей

    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и нападающий Денис Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года.

    По информации «СЭ», Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается открыть дело против Хартли, Зернова, а также главного врача омского клуба Дмитрия Батушенко из-за инцидентов, произошедших во время финальной серии Кубка Гагарина.

    По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит. Агентство обратилось к «Авангарду» с требованием до 30 апреля дать объяснение этим действиям. 

    РУСАДА расценивает эти действия как нарушения Общероссийских антидопинговых правил: в случае Зернова речь идет о пункте «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи допинг-пробы», в случае Хартли и Батушенко – «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля».

    Стандартный срок дисквалификации за данные нарушения составляет четыре года.

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