Леонид Вайсфельд: «Авангард» с Галимовым не чувствует себя уверенно. Станислав должен феерическую игру показывать, чтобы полноценно заменить Грубеца»

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Леонид Вайсфельд поделился мыслями о выступлении «Авангарда».

Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 5 поражений подряд.

– Неудача омичей связана с целым комплексом проблем. Тут и смена тренера, и потеря ведущих игроков, и ослабление вратарской позиции. Но вообще я удивлен, что «Авангард» так плохо стартовал.

– Станислав Галимов сильно уступает Грубецу?

– Не могу сказать, что Галимов играет плохо. Но видно, что команда с ним не чувствует себя уверенной. Чтобы полноценно заменить Грубеца, Станислав должен феерическую игру показывать. А этого он не может.

– Велика вероятность, что по ходу сезона у «Авангарда» появится новый голкипер?

– То, что омичи будут искать нового элитного вратаря, стало ясно после сообщения о том, что Грубец не приедет. Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков говорил же о том, что какие-то контракты у клуба сорвались.

Другой вопрос – где сейчас взять классного вратаря? Если только кто-то не пробьется в НХЛ и решит продолжить карьеру в нашей лиге.

– Оборона «ястребов» сильно ослабла без Каски, Покки и Емелина?

– Это медицинский факт. Надо понимать, что Каски, Покка и Емелин выходили на лед в каждой критической ситуации – когда игры надо было вытаскивать или, наоборот, удержать победный счет. Они участвовали в бригадах большинства и меньшинства.

Тот же Емелин, не взирая на возраст, со льда практически не уходил. Защитники, которые сейчас находятся в «Авангарде», пока только привыкают к такой ответственной роли.

– Из-за растянувшейся на весь сентябрь выездной серии поражения «Авангарда» могут продолжиться?

– Все зависит от ментальности. Надеюсь, что штабу Дмитрия Рябыкина дадут возможность исправить ситуацию. Сейчас ему надо людей психологически поднять на баррикады. Потому что серия поражений всегда порождает неуверенность в своих силах.

Если сравнить состав «Авангарда» с другими командами, то даже со всеми своими кадровыми потерями «ястребы» не одно очко в пяти матчах должны были взять, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов

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