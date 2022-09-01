Никита Михайлис: «Летом на меня выходили из команд НХЛ. Но я решил, что лучше остаться в КХЛ»

рассказал, почему решил остаться в .

– Почему вы остались в «Барысе»?

– Мы много разговаривали с семьей и агентом. Решали, что для меня лучше. К тому же я был ограниченно свободным агентом. То, что в итоге получилось – только к лучшему. «Барыс» – моя родная команда.

– Говорят, все дело большой в компенсации, которую нужно заплатить «Барысу». А как эту ситуацию видите вы?

– Конечно, деньги – это немаловажный фактор. Хоккей – это бизнес. Руководство каждой команды решает, сколько оно готово потратить на того или иного игрока. Я всем доволен, меня все устраивает.

– Алексей Волков открыто говорил об интересе со стороны . Вам это льстит?

– Я на это пока особо внимания не обращаю. Моя задача – хорошо подготовиться к сезону и плодотворно его провести в составе «Барыса».

– Поступали ли вам звонки из Северной Америки?

– Да, этим летом на меня выходили из команд . Но, повторюсь, я решил, что лучше остаться в , – сказал капитан «Барыса».