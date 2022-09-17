Ник Меркли: «Нравится Минск – комфортный город, нашел подходящие рестораны. Парни из «Динамо» мне во всем помогают, масса позитива»

Нападающий минского заявил, что ему нравится столица Беларуси.

– Каково вновь играть в Казани (с – прим.) спустя четыре дня?

– Да ничего страшного, все нормально. Очевидно, что было бы здорово играть этот матч дома, но раз ситуация так сложилась, то приятно увезти отсюда очко в качестве хозяев. Думаю, мы бились по-настоящему, чтобы заработать этот балл.

– Что скажете по матчу? У вас за два матча набралось три удаления, плюс в первой игре выскочили на лед шестым, фактически четыре штрафа. В Лиге вы второй после тафгая «Куньлуня» Ханта.

– Да, пока хватаю удаления, привыкаю, все-таки первый сезон в КХЛ. Что касается игры, то считаю положительным моментом то как мы действовали все 60 минут. Команда играла, держала темп, усердно работала. Немного не хватило в овертайме, но увезти отсюда три очка из четырех, на мой взгляд, хороший результат. Так что едем домой после четырех матчевого выезда, играть перед своими трибунами.

– Оформили третью шайбу в сезоне забив в первым в матче.

– Было приятно забросить и повести в счете, хороший задел на игру. Надеюсь, что оттолкнусь от этой встречи и дальше буду реализовывать моменты. Наигрыш ли? Скорее да. Мы отрабатываем такие вещи в плане игры под воротами на тренировках. Здорово, что это сработало в начале встречи.

– В чем была разница? Козун получил дисквалификацию в Череповце, похоже его не хватило.

– Думаю, по сравнению с той победной игрой также неплохо действовали. Хотя у нас были некоторые изменения в составе, правда это не оправдание. Но с учетом того, что по ходу матча пришлось догонять, думаю, нормально уступить в овертайме, тем более когда соперник пошел на риск и снял вратаря.

– Как умудрились пропустить дважды в большинстве за период?

– Да уж, это было немного странно с нашей стороны. Конечно, когда выходишь реализовывать лишнего, не думаешь, что можешь получить в свои. Но что сделано, то сделано, конечно, это будет уроком, но и надо искать позитив, впереди еще много матчей.

Было круто сыграть против такой мастеровитой команды, слышал от ребят до этого, какой у них солидный состав из россиян. Думаю, игра получилась высокого уровня и мы оказали достойный уровень сопротивления. Очевидно, что надо цепляться за такой хоккей и далее.

Наверное, да, против Войнова и Радулова было тяжелее всего играть. Радулов решил исход в овертайме. Понятно, что он крутой игрок, завоевал победу для своей команды.

– Как ваша жизнь в после Северной Америки? У вас четыре сезона в НХЛ.

– Все в порядке. Нравится Минск, комфортный город, нашел подходящие рестораны. Считаю, у нас классный состав, парни мне во всем помогают, масса позитива. Уровень Лиги высокий, думаю, стиль команд где-то напоминает североамериканский хоккей.

Я пока привыкаю. Да, на данный момент есть вопрос с удалениями, их действительно много, так что надо исправляться в этом смысле. А в целом все здорово, мне нравится быть частью процесса, – сказал канадец.