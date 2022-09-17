Семенов о 3:2 с Минском: «Победа – знак того, что у «Ак Барса» получаются те моменты, которые раньше не давались»

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Кирилл Семенов высказался о победе «Ак Барса» над минским «Динамо».

Казанский клуб взял верх над белорусским со счетом 3:2 ОТ. 

– Как оцениваете сегодняшний матч?

– В первую очередь, всех болельщиков с победой! Хорошая была игра, мы здорово действовали в атаке, добились того, чего хотели. Не получилось в основное время, но реализовали то, что нарабатывает тренерский штаб – игру 4 на 3.

– С чем связана тяжелая игра именно против минского «Динамо»?

– Со всеми так тяжело играем, все команды хорошие. Пока только шестая игра, все находятся в оптимальной физической форме. Все подходили к чемпионату, чтобы была свежесть в движении. Игры упорные, обычно с победами в одну шайбу.

– Бывают команды, которые забивают много. 

– Все отмечают «Торпедо», они активно играют в атаке. Много забитых голов – это здорово для болельщиков. Для нас сейчас прежде всего важна победа. Нужно показать ту целостность игры, которую нарабатывали на предсезонке, то, что у нас получается лучше всего.

Нужно работать над тем, что у нас получается меньше всего. Поэтому мы и стараемся через игры это все приобрести. И победа – знак того, что у нас получаются те моменты, которые раньше не давались, – сказал форвард «Ак Барса»

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