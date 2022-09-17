Зарипов о праздновании гола Радуловым: «Видимо, надо отдельно поздравлять друг друга, пока он по своей теме там бегает. Всю карьеру так делает»

высказался о праздновании гола .

Нападающий забросил шайбу в овертайме матча с минским (3:2 ОТ) и эмоционально ее отпраздновал, изобразив жест звонка по телефону.

В конце третьего периода при счете 2:2 казанцы забили гол, но шайба Кирилла Семенова была отменена после видеопросмотра из-за блокировки вратаря.

– Как вы отнеслись к празднованию гола Радуловым?

– К этому надо привыкнуть, нам, видимо, нужно отдельно поздравлять друг друга, пока он по своей теме там бегает. Он всю карьеру так делает, сначала удивлялся этому – вроде создают гол всей пятеркой, надо всех обнимать и благодарить. Но Сашку все знают – никто не удивляется уже.

– Он с командой тоже такой эмоциональный?

– Очень. К этому надо привыкнуть, – сказал капитан казанского клуба.