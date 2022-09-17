Зарипов о праздновании гола Радуловым: «Видимо, надо отдельно поздравлять друг друга, пока он по своей теме там бегает. Всю карьеру так делает»

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Данис Зарипов высказался о праздновании гола Александром Радуловым

Нападающий «Ак Барса» забросил шайбу в овертайме матча с минским «Динамо» (3:2 ОТ) и эмоционально ее отпраздновал, изобразив жест звонка по телефону.

В конце третьего периода при счете 2:2 казанцы забили гол, но шайба Кирилла Семенова была отменена после видеопросмотра из-за блокировки вратаря.

– Как вы отнеслись к празднованию гола Радуловым?

– К этому надо привыкнуть, нам, видимо, нужно отдельно поздравлять друг друга, пока он по своей теме там бегает. Он всю карьеру так делает, сначала удивлялся этому – вроде создают гол всей пятеркой, надо всех обнимать и благодарить. Но Сашку все знают – никто не удивляется уже.

 – Он с командой тоже такой эмоциональный?

– Очень. К этому надо привыкнуть, – сказал капитан казанского клуба. 

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