Радулов о праздновании гола в овертайме: «Если бы вы забили при полных трибунах, понимали бы, что это бурный поток эмоций»

Теги Ак Барс Александр Радулов Динамо Минск КХЛ Хоккей

Александр Радулов оценил победу «Ак Барса» над минским «Динамо» (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

− Насколько важна для вас победная шайба в овертайме?

− Для меня важно, что команда выиграла, взяли два очка, идем дальше. Мы проиграли прошлый очный матч с «Динамо», сегодня вот в концовке вроде забили, но вы видели, что получилось. Судьи увидели какое-то нарушение, это их решение, мы не вправе его оспаривать.

Хорошо, что удалось победить, все ребята работали на команду. Важно, что и Галимов, и Петров забили свои голы. Это большие игроки для нашей команды, которые должны забивать. Надеюсь, в дальнейшем пацаны будут забивать еще больше.

− Поэтому вы так эмоционально отпраздновали гол?

− Эмоции есть эмоции. Я люблю играть в хоккей, а забивать голы – всегда приятно, особенно дома. Да, может быть, кому-то это не нравится, но если бы вы сами забивали при полных трибунах, понимали бы, что эти 5-10 секунд – это очень бурный поток эмоций.

− Не у Остона Мэттьюса подсмотрели празднование?

− Нет, он немного иначе праздновал, показывал гол.

− Что за проблема у команды с большинством?

− Надо продолжать работать, забывать эти игры. Выходить и играть, как будто мы играем «5 на 5», а не в большинстве. Все понимают, что соперник в меньшинстве отдает двести процентов сил, чтобы убить наше большинство. Мы должны выходить такими же заряженными. Двигать шайбу, закрывать вратаря, больше бросать, стараться закопать ее.

Когда не идет – надо играть от печки, от простого. Если момент – надо бросать, идти на добивание, успевать на подборы, снова поднимать ее наверх. Когда прет – легко, когда тяжело – надо это перебороть, – сказал нападающий «Ак Барса».

Молодой парень из Минска включил Дацюка, а Радулов забил победный в овертайме. «Ак Барс» сыграл гостевой матч… в Казани

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные