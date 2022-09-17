Радулов о праздновании гола в овертайме: «Если бы вы забили при полных трибунах, понимали бы, что это бурный поток эмоций»

оценил победу «Ак Барса» над минским (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

− Насколько важна для вас победная шайба в овертайме?

− Для меня важно, что команда выиграла, взяли два очка, идем дальше. Мы проиграли прошлый очный матч с «Динамо», сегодня вот в концовке вроде забили, но вы видели, что получилось. Судьи увидели какое-то нарушение, это их решение, мы не вправе его оспаривать.

Хорошо, что удалось победить, все ребята работали на команду. Важно, что и Галимов, и Петров забили свои голы. Это большие игроки для нашей команды, которые должны забивать. Надеюсь, в дальнейшем пацаны будут забивать еще больше.

− Поэтому вы так эмоционально отпраздновали гол?

− Эмоции есть эмоции. Я люблю играть в хоккей, а забивать голы – всегда приятно, особенно дома. Да, может быть, кому-то это не нравится, но если бы вы сами забивали при полных трибунах, понимали бы, что эти 5-10 секунд – это очень бурный поток эмоций.

− Не у Остона Мэттьюса подсмотрели празднование?

− Нет, он немного иначе праздновал, показывал гол.

− Что за проблема у команды с большинством?

− Надо продолжать работать, забывать эти игры. Выходить и играть, как будто мы играем «5 на 5», а не в большинстве. Все понимают, что соперник в меньшинстве отдает двести процентов сил, чтобы убить наше большинство. Мы должны выходить такими же заряженными. Двигать шайбу, закрывать вратаря, больше бросать, стараться закопать ее.

Когда не идет – надо играть от печки, от простого. Если момент – надо бросать, идти на добивание, успевать на подборы, снова поднимать ее наверх. Когда прет – легко, когда тяжело – надо это перебороть, – сказал нападающий .

Молодой парень из Минска включил Дацюка, а Радулов забил победный в овертайме. «Ак Барс» сыграл гостевой матч… в Казани