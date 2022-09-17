Разин готов сниматься в рекламе за 300 тысяч рублей: «Если хотите, чтобы следующий выпуск произошел с вашими сосисками или другой продукцией, обращайтесь»

Теги Северсталь КХЛ Андрей Разин деньги Хоккей

Андрей Разин заявил о готовности прорекламировать определенную продукцию за 300 тысяч рублей. 

Напомним, главного тренера «Северстали» оштрафовали на эту сумму за публичные комментарии относительно судейства» матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4). 

«Самое главное забыл сказать: всем понравилась реклама сосисок, в которой я недавно участвовал. Поэтому, если вы хотите, чтобы следующий выпуск произошел с вашими сосисками или любой другой продукцией, можете обращаться. 

300 тысяч, ценник вы знаете. Жду ваших предложений!» – смеясь сказал Разин. 

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