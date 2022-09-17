Разин готов сниматься в рекламе за 300 тысяч рублей: «Если хотите, чтобы следующий выпуск произошел с вашими сосисками или другой продукцией, обращайтесь»

заявил о готовности прорекламировать определенную продукцию за 300 тысяч рублей.

Напомним, главного тренера оштрафовали на эту сумму за публичные комментарии относительно судейства» матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4).

«Самое главное забыл сказать: всем понравилась реклама сосисок, в которой я недавно участвовал. Поэтому, если вы хотите, чтобы следующий выпуск произошел с вашими сосисками или любой другой продукцией, можете обращаться.

300 тысяч, ценник вы знаете. Жду ваших предложений!» – смеясь сказал Разин.