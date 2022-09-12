Андрей Разин: «СКА заслуженно победил, но счет немножко не по игре. «Северсталь» допустила нехарактерные ошибки при 1:0»

прокомментировал поражение от со счетом 1:4.

– Первая игра, когда мы не смогли забить в большинстве. Создавали много моментов, но не пошло.

Хочется поздравить соперника с победой. Очень хорошая команда, рабочая, мастеровитая. Думаю, проанализировали нас.

В принципе счет немножко не по игре. Да, СКА заслуженно победил.

Но при счете 1:0 допустили нехарактерные для нас ошибки, пропустили очень много контратак. Два выхода один в ноль. Это предопределило наше поражение.

Проиграли хорошему сопернику. У нас тяжелый старт. Следующая игра за четыре очка, с прямым конкурентом. Надо побыстрее пережить. Готовимся к следующим играм.

– Перемены в первом звене – появился Абросимов. Это ваш вынужденная мера?

– Это наш поиск. Пока не найдем именно в это сочетание центрального нападающего, – сказал главный тренер .