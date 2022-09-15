Знарок о большинстве «Ак Барса»: «Не идет. Не знаю, что нужно сделать, чтобы пошло»

признался, что не знает, как исправить игру «Ак Барса» в большинстве.

«Ак Барс» не использовал четыре попытки использовать лишнего в игре Фонбет чемпионата против «Торпедо» (2:1).

Таким образом, казанский клуб не реализовал ни одной из 17 попыток в пяти матчах текущего сезона.

– Снова вопрос про большинство.

– Не идет. Не знаю, что нужно сделать, чтобы пошло. Мне сложно комментировать что-то по этому поводу, – сказал главный тренер «Ак Барса».

В лиге только имеет на своем счету ноль заброшенных шайб в большинстве.