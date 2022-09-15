Знарок о Радулове в игре с «Торпедо»: «Нормальное поведение человека, который хочет выиграть. Это хоккей»

назвал нормальным поведение Александра Радулова в матче с «Торпедо».

Главный тренер «Ак Барса» дал комментарий после победы над нижегородским клубом со счетом 2:1.

– Тяжелая игра была, но мы победили – молодцы.

– Как оцените игру в воротах?

– Он хорошо, сыграл, молодец, где-то нас подвыручил.

– снова забил, но у него была неудачная серия. Насколько важно для него, что именно он забил.

– Я думаю, что важно. Он должен забивать.

– толкнул игрока «Торпедо» в спину, потом участвовать в стычке. Как оцените его поведение?

– Это хоккей и нормальное поведение человека, который хочет выиграть.

– Показалось, что «Торпедо» было быстрее вас весь матч.

– Это хорошая молодая команда, они бегут. Сейчас все бегут, все команды.

– Почему не бежит так быстро?

– Там помоложе ребята. Наверное, грамотно играть нужно было просто.

– В целом вам понравилось качество игры?

– Нет, пока еще не то.

– Справедливо ли говорить, что через такие сложные победы команде должна прийти нужная игра?

– Наверное, да, потому что надо перетерпеть это все.

Потому что, наверное, в головах у ребят видимо была немножко другая ситуация, что все будет получаться. Нужно проявлять характер, переламывать все, выходить на свой уровень, – сказал Знарок.

Подлая игра Радулова против «Торпедо»: умышленно ударил в бок одного соперника, оттаскал за воротник другого