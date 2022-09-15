Знарок о Радулове в игре с «Торпедо»: «Нормальное поведение человека, который хочет выиграть. Это хоккей»

Олег Знарок назвал нормальным поведение Александра Радулова в матче с «Торпедо».
Главный тренер «Ак Барса» дал комментарий после победы над нижегородским клубом со счетом 2:1.
– Тяжелая игра была, но мы победили – молодцы.
– Как оцените игру Амира Мифтахова в воротах?
– Он хорошо, сыграл, молодец, где-то нас подвыручил.
– Вадим Шипачев снова забил, но у него была неудачная серия. Насколько важно для него, что именно он забил.
– Я думаю, что важно. Он должен забивать.
– Александр Радулов толкнул игрока «Торпедо» в спину, потом участвовать в стычке. Как оцените его поведение?
– Это хоккей и нормальное поведение человека, который хочет выиграть.
– Показалось, что «Торпедо» было быстрее вас весь матч.
– Это хорошая молодая команда, они бегут. Сейчас все бегут, все команды.
– Почему «Ак Барс» не бежит так быстро?
– Там помоложе ребята. Наверное, грамотно играть нужно было просто.
– В целом вам понравилось качество игры?
– Нет, пока еще не то.
– Справедливо ли говорить, что через такие сложные победы команде должна прийти нужная игра?
– Наверное, да, потому что надо перетерпеть это все.
Потому что, наверное, в головах у ребят видимо была немножко другая ситуация, что все будет получаться. Нужно проявлять характер, переламывать все, выходить на свой уровень, – сказал Знарок.
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