Только «Ак Барс» не забивал в большинстве в сезоне КХЛ. У команды Знарка 0 из 13 в 4 матчах

занимает последнее место в по реализации большинства.

В матче с минским «Динамо» (2:3 ОТ) команда тренера Олега Знарка не использовала шесть попыток при игре с численным преимуществом. При этом во втором периоде минчанам удалось забить гол в меньшинстве.

В четырех матчах казанский клуб ни разу не забил в большинстве, хотя получал 13 попыток реализовать лишнего.

Сейчас в лиге только «Ак Барс» имеет на своем счету ноль заброшенных шайб в большинстве.

Ранее также 0 голов в большинстве было у московского «Динамо», но в игре с «Витязем» (2:0) у бело-голубых получилось один раз использовать численное преимущество.

У «Ак Барса» 2 поражения в 4 матчах сезона. Уступили минскому «Динамо» после победы над «Адмиралом» в овертайме