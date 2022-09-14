Бучневич о том, что стал двусторонним универсалом: «Это не заслуга Куинна. Кто воспитывал? Кого? В «Рейнджерс» были просто рабочие отношения»

не считает, что вышел на новый уровень в «Сент-Луисе».

– Что вам дал прошлый сезон? Видно, как вы заматерели, вышли на новый уровень.

– Да какой новый уровень? Как играл, так играю. Просто мне в «Сент-Луисе» больше доверия. Сразу дали чаще выходить в большинстве, также начал играть в первой бригаде меньшинства. Мне кажется, это доверие я оправдал. Думаю, что в «Блюз» довольны обменом.

– Вы признательны бывшему главному тренеру за то, что он так долго вас воспитывал? В ваших отношениях были и сложные моменты.

– Да это вы все читаете какую-то ерунду. Пишут всякое… Кто воспитывал? Кого? Просто у всех бывают черные и белые полосы. Когда-то ты играешь хорошо, а когда-то плохо.

Меня сажали на лавку и думали, что меня воспитывают? Но там не было никакого воспитания. Просто рабочие отношения. Конечно, я благодарен, потому что по факту много играл.

– В итоге вы стали двусторонним универсалом, начали выходить в меньшинстве.

– Но это не заслуга Куинна. Пришел другой тренер из «Питтсбурга» – Мартин или как его фамилия, это он меня в меньшинство поставил. А так меня даже не планировали и не рассматривали. Это сделал не Куинн, а тренер по меньшинству, – сказал нападающий .