Брэндoн Козун: «У Алистрова есть все шансы вырасти в большого хоккеиста, если продолжит работать как следует»

считает, что у очень большой потенциал.

– Смотрю на твою игру и чувствую, что ты наслаждаешься после возвращения в «Динамо».

– Да, мне тут комфортно. Я уже играл в «Динамо», многих ребят знаю. Нравится город. Да и мы побеждаем. Когда побеждаешь, то все здорово. Это самое важное.

– У вас хорошая «химия» в первой тройке с и Владимиром Алистровым.

– Сезон только стартовал. Мы продолжаем улучшать нашу игру. Главное, что мы начали побеждать. Дальше надо продолжать в том же духе и прибавлять.

– Спунер – известный хоккеист, один из лучших плеймейкеров в лиге. Что скажешь об Алистрове? Впервые ты его увидел два года назад.

– Он молодой парень, прибавляет. У него очень большой потенциал. Если он продолжит работать как следует, то у него есть все шансы вырасти в большого хоккеиста.

У меня в его возрасте не было таких условий. Ему надо сосредоточено развиваться, каждый день становиться лучше. За эти два годы он определенно добился большого прогресса, – сказал нападающий минского .