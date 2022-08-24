Меркли о Минске: «В городе есть ощущение безопасности, рестораны просто невероятны. Большого культурного шока нет»

поделился первыми впечатлениями от Минска.

25-летний канадский форвард присоединился к минскому «Динамо» в это межсезонье.

– Насколько трудным было решение покинуть Северную Америку и отправиться в ?

– Раньше я не очень-то много знал о Минске. Правда, немного поговорил с Козуном, прежде чем подписать контракт. Мы с Брэндоном вместе катались в межсезонье. Я очень рад оказаться здесь, хотя, конечно, всегда волнуешься, когда едешь в незнакомое место. Но белорусская столица приятно удивила, мне нравится этот город.

– Чем конкретно?

– Я любитель пробовать различную еду, и здешние рестораны просто невероятны. Перемещаться по Минску легко, и в городе есть ощущение безопасности. Можно просто прогуляться и насладиться красивыми видами. Хорошие торговые центры. В общем, есть чем заняться.

– Белорусские блюда уже пробовал?

– Пока нет, не ел даже борщ – да и не знаю, относится ли он к местной кухне. Но, думаю, ребята еще познакомят меня с вашей едой.

– Минск похож на какой-то североамериканский город?

– Он кажется европейским. Какое-то время я играл в Финляндии за «Эссят» – правда, недолго и много посмотреть там не успел. Повторюсь, ваша столица выглядит очень безопасным местом.

И люди здесь активные – многие ходят пешком или ездят на велосипеде. В моем родном Калгари много парков и водных пространств, и здесь тоже. Так что большого культурного шока нет, и это хорошо, – сказал Меркли.