Ник Меркли: «Минскому «Динамо» по силам выйти в плей-офф и дальше идти шаг за шагом. Сезон ожидается интересный»

поделился впечатлениями от перехода в минское .

– Все здорово. Уже освоился на новом месте. Успел провести много тренировок, сыграл в контрольном матче, поучаствовал в фото и видеосъемке. Мне все понравилось.

Знал, что Минск – это большой город с двухмиллионным населением. Уже оценил его красоты, заметил, что много хороших ресторанов, парков.

В команде замечательная атмосфера, парни отлично приняли. Конечно, во время предсезонного сбора тяжело, большие нагрузки. Но без этого никак. Работаем, стараемся, друг друга подбадриваем.

О Минске и «Динамо» мне рассказывали много хорошего. Например, Брэндoн Козун, с которым мы летом тренировались в Калгари. И Марио Кемпе, с которым мы играли в «Аризоне».

Знаю, что тут классная атмосфера на матчах, болельщики любят команду. Состав подбирается интересный, есть легионеры и местные хоккеисты, молодые и опытные. Здорово, когда есть такой баланс. Думаю, нам по силам выйти в плей-офф и дальше идти шаг за шагом. Сезон ожидается интересный и насыщенный.

– Ты же играл с в .

– Да, он как раз пришел, когда чемпионат стартовал позже обычного. И сразу же ворвался в , набрал приличное количество очков. Это был большой шаг в его карьере. Играть с ним было очень приятно. Рад за него. Слышал, что до этого он играл в «Динамо» и здорово себя здесь показал, – сказал нападающий минского «Динамо».