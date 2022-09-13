Бывальцев о Дацюке: «Что-то дано ему свыше. Он просто встает, и ты не можешь отобрать у него шайбу около 5 минут»

поделился воспоминаниями об игре с Павлом Дацюком в .

– Ты говорил, что в детстве твоим кумиром был Дацюк. Когда впервые вышел на лед с ним в СКА, дыхание не перехватывало?

– Нет, но было круто. Поэтому и не жалею, что отыграл в СКА полтора сезона. На тренировках у таких игроков всегда можно было что-то подсмотреть.

Было прикольно, когда в большинстве Паша играл на пятаке, а я на розыгрыше. Хотя в НХЛ он всегда разыгрывал. И тут он стоит в боксе, а ты бросаешь с ходу. Это очень приятные воспоминания.

– Как центру он тебе что-то дал?

– Да, он постоянно оставался после тренировок. Показывал, как нужно отбирать и укрывать шайбы. Он просто встает, и ты не можешь около пяти минут отобрать у него шайбу – устаешь больше, чем на обычной тренировке.

Всегда старался подсматривать у него что-то. Понятно, что-то дано ему свыше, какой-то его особый дар ты перенять не можешь. Но все равно всегда можно чему-то научиться, – сказал нападающий .