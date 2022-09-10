Вайсфельд о «Тракторе»: «Явных лидеров не вижу, бешеной самоотдачи нет, а вратари играют очень средне»

поделился мыслями об игре в сезоне-2022/23.

Клуб проиграл три из четырех матчей.

– Три поражения в четырех матчах – насколько это ожидаемо для «Трактора»?

– Это не сенсация точно. Очевидно, у «Трактора» вратарская проблема. Также в межсезонье уехали лидеры, и адекватной замены им так и не нашли. Когда идут поражения, то и уверенность теряется, начинаются всякие шараханья.

– «Трактору» будто не хватает эмоций, заряженности...

– У «Трактора» были игроки высокого уровня – Бэйлен, Гика, Седлак и так далее, и команда была ориентирована на них. А вот в «Витязе» знают, что у них больших мастеров нет, и понимают: надо играть с самоотдачей в каждом эпизоде. Поэтому они и пашут все 60 минут.

Как мне кажется, «Трактор» к этому не готов. Явных лидеров я не вижу, и бешеной самоотдачи нет, а вратари играют очень средне.

– Другие игроки должны выходить на лидерские роли? И способны ли они на это?

– Это самый главный вопрос – способны ли они на это? В распоряжении Анвара Гатиятулина есть Ткачев, Калинин, Бурдасов, Бывальцев, которые в принципе способны быть лидерами. Но, возможно, они находятся не в лучшей форме.

– За счет новых легионеров «Трактор» способен выправить ситуацию?

– Мы не знаем, когда новички приедут. И многое зависит от тренерского штаба, какие выходы из ситуации там будут искать. Тут очень много факторов, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .