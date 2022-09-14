Хенкель об «Ак Барсе»: «Сами привозим себе голы, наши же ошибки. В большинстве пока не фарт»

рассказал о проблемах в игре .

Казанский клуб в 4 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ ни разу не забил в большинстве, не реализовав ни одну из 13 попыток.

– В большинстве, конечно, надо забивать. Было много возможностей, пока не идет. Ну будем работать, улучшать реализацию.

– Как это переломить? Может и не везет?

– Да, пока не фарт. Бросаем, в принципе, мало. Не создаем помеху вратарю, думаю. Надо вот этот момент исправлять и дальше продолжать работать. Сезон длинный, мы всего четыре встречи сыграли. Нам есть в чем становиться лучше, и мы должны добавлять в игре, разумеется. Наша команда может и должна играть лучше. Думаю, со временем, шаг за шагом, будем действовать увереннее.

– Если говорить про голы минчан, то это больше заслуга соперника или ваши недоработки?

– Да в данный момент и не вспомню всех деталей как пропустили. Думаю, в большинстве случаев мы сами создаем эти голевые возможности для соперника. Сами привозим себе, наши же ошибки, – сказал защитник после игры с минским (2:3 ОТ).