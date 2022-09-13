Хафизуллин об «Ак Барсе»: «Не в свою игру играем. Не получается навязать сопернику свой хоккей»

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Динар Хафизуллин высказался о проблемах в игре «Ак Барса». 

Казанский клуб уступил минскому «Динамо» (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Матч смотрелся интересно, было много атак, как он ощущался на льду?

– Быстрая игра, у них хорошая команда, здорово двигается. Но у нас пока не получается наша игра. Все расстроены, конечно, мы же играем на победу.

– Реализация моментов сказалась? Количество моментов было почти равным.

– Тяжело сказать про моменты, их не считал, но получается, что мы играем не в свою игру, у нас не получается навязать сопернику свой хоккей. И большинство, конечно, нужно реализовывать.

– Что нужно сделать для гола в большинстве? Упрощать?

– Наверно, да, если не получается, то нужно играть таким образом, как будто играем 5 на 5 – побольше бросать, – сказал защитник «Ак Барса»

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