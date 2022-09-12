Знарок об «Ак Барсе»: «Я тоже думал, что все пойдет хорошо, терпение нужно. Уровень сейчас у всех высокий»

дал комментарий после поражения от минского (2:3 ОТ).

– Обидное поражение, конечно. Готов ответить на вопросы.

– Вы говорите про большинство, сегодня меняли сочетания, но моментов как будто так и нет.

– Моменты есть, конечно. Но, к сожалению, это не то, что мы хотим видеть. Работаем, каждый день работаем.

– Три гола пропущены после потерь шайбы.

– Потерь много было, особенно в первом периоде.

– Сегодня снова была проблема с настроем?

– Нет-нет, сегодня настрой был хороший.

– Уровень у команды в целом высокий.

– Уровень сейчас у всех высокий. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Мы тоже ждем.

– В таких матчах, когда нужно прибавить, лидеры должны проявлять себя. У Вадима Шипачева сегодня 0 бросков, 33% выигранных вбрасываний.

– Он старается. Я думаю, что все впереди.

– Было ощущение, что команда вышла недостаточно мотивированной на овертайм.

– Вы считаете, что на овертайм нужно настраивать? Мы хотели менять вратаря на четвертого полевого, но у нас не получилось выиграть вбрасывание.

– Насколько вам нравится Василий Токранов на его позиции?

– Я не планирую обсуждать такие вещи, никогда не обсуждал на публике своих игроков, как бы они ни сыграли. Я разберусь с ними сам в раздевалке.

У нас хорошая команда, терпение нужно, терпение. Я тоже думал, что все пойдет хорошо, но бывают такие моменты, когда не идет. Терпеть нужно.

– С чем связываете низкие места грандов Востока – , ?

– Новые команды у всех, наверное, они притираются друг к другу. Мы тоже надеялись, что все будет хорошо, что здесь сказать.

Тренируем, тренируем, но пока вот так. Все будет хорошо, они ведь за лето не растеряли свое мастерство, доказывали сезонами подряд, что они хорошие игроки, – сказал главный тренер .