О′Делл о возвращении в «Динамо»: «Иногда дело не только в деньгах, а в том, где тебе комфортно. Тут очень хорошо относятся к игрокам»

Эрик О′Делл прокомментировал свое возвращение в «Динамо».

– Этим летом у тебя были куда более выгодные предложения от других клубов КХЛ, да и составы там были сильнее, но ты все-таки принял предложение «Динамо». Почему?

– Мне тут комфортно, клуб хорошо относится ко мне и моей семье. Нам нравится Москва и сам клуб, тут все очень профессионально.

Иногда дело не только в деньгах, а в том, где тебе комфортно. Тут очень хорошо относятся к игрокам, это самое важное.

– Можно ли сказать, что одной из причин твоего решения стала некая благодарность клубу за то, что год назад они дали тебе шанс?

– Точно, это тоже стало одной из причин. Они меня взяли, я провел хороший год и хочу дальше играть здесь в этом сезоне, – сказал нападающий «Динамо».