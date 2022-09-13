О′Делл о «Виннипеге»: «Мне не дали хорошего шанса поиграть, это было отстойно. Я не получал достаточно времени, чтобы проявить себя»

Эрик О′Делл поделился воспоминаниями об игре в .

– С чем у тебя были сложности в ?

– Самым сложным было то, что я особо не играл, когда меня подняли из . Я выходил в четвертом звене, играл по пять-шесть минут. Это тяжело, когда привык быть лидером команды и играть по 15-20 минут. Это было главной сложностью, я старался играть попроще в каждой смене, но я к такому не привык. Но многие ребята, кого вызывают из АХЛ, в таких же условиях. Надо играть ту роль, которую тебе отвели, а это непросто.

– Как думаешь, был реальный шанс закрепиться в НХЛ?

– Мне кажется, мне не дали хорошего шанса поиграть, это было отстойно. Я не получал достаточно игрового времени, чтобы проявить себя. Но многие хорошие игроки в АХЛ сталкиваются с таким же – их вызывают в основу, но, к сожалению, не дают шанса показать, на что они способны.

Но после этого у меня сложилась отличная карьера, чему я очень рад. Я поехал за океан, хорошо выступал, сыграл на двух Олимпиадах, чемпионате мира. Ничего не бывает просто так.

– Не думал предпринять вторую попытку пробиться в НХЛ после «Сочи»?

– После первой Олимпиады раздумывал о том, чтобы вернуться, но мне тут было так здорово. Мне нравилось в России, моей семье тоже. Я все-таки уже сыграл 50 матчей в НХЛ, поставил галочку. Нам здесь очень нравилось, и мы решили, что хотим остаться, – сказал нападающий .