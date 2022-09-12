О′Делл о переходе Уила в «Динамо»: «Рассказал ему, какая тут классная команда, какой хороший был прошлый сезон. Теперь боссы клуба должны мне ужин»

Теги КХЛ Эрик О′Делл Динамо Джордан Уил Чемпионат.com Хоккей

Эрик О′Делл рассказал, как помог Джордану Уилу принять решение о переходе в московское «Динамо».

– Правда ли, что вы уговорили Джордана Уила перейти в «Динамо»?

– Да. Он расспрашивал о городе и команде.

Я рассказал ему, какая тут классная команда и болельщики, какой хороший у нас был прошлый сезон. Это помогло ему принять решение. Да, теперь боссы клуба должны мне ужин (смеется).

Да нет, я же просто честно все рассказал Джордану. Если бы мне тут не нравилось, я бы точно так же ему об этом сказал, – сказал канадский нападающий «Динамо».

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