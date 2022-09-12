О′Делл о переходе Уила в «Динамо»: «Рассказал ему, какая тут классная команда, какой хороший был прошлый сезон. Теперь боссы клуба должны мне ужин»

рассказал, как помог Джордану Уилу принять решение о переходе в московское «Динамо».

– Правда ли, что вы уговорили перейти в «Динамо»?

– Да. Он расспрашивал о городе и команде.

Я рассказал ему, какая тут классная команда и болельщики, какой хороший у нас был прошлый сезон. Это помогло ему принять решение. Да, теперь боссы клуба должны мне ужин (смеется).

Да нет, я же просто честно все рассказал Джордану. Если бы мне тут не нравилось, я бы точно так же ему об этом сказал, – сказал канадский нападающий .