Седрик Пакетт: «КХЛ – очень быстрая лига, похожая на НХЛ. Точно лучше АХЛ»

Седрик Пакетт сравнил КХЛ с североамериканскими лигами – НХЛ и АХЛ.
«КХЛ – очень быстрая лига, похожая на НХЛ. Она точно лучше АХЛ. К ней нужно привыкнуть, но мне все нравится.
Рад, что в минском «Динамо» есть североамериканцы, так как это помогает в адаптации. У нас хороший микст иностранцев и местных ребят в команде.
Я не получил интересных предложений в НХЛ этим летом, а ждать осени и пробного контракта не хотелось.
Переезд в Минск – это отличное решение, которое себя полностью оправдывает.
НХЛ молодеет, в АХЛ есть лимит на ветеранов, поэтому я стал рассматривать другие варианты. Но я очень доволен тем, что играю в КХЛ», – сказал нападающий минского «Динамо».
Канадец набрал 6 (4+2) очков в 5 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.