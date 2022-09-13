Седрик Пакетт: «КХЛ – очень быстрая лига, похожая на НХЛ. Точно лучше АХЛ»

сравнил КХЛ с североамериканскими лигами – и .

«КХЛ – очень быстрая лига, похожая на НХЛ. Она точно лучше АХЛ. К ней нужно привыкнуть, но мне все нравится.

Рад, что в минском «Динамо» есть североамериканцы, так как это помогает в адаптации. У нас хороший микст иностранцев и местных ребят в команде.

Я не получил интересных предложений в НХЛ этим летом, а ждать осени и пробного контракта не хотелось.

Переезд в Минск – это отличное решение, которое себя полностью оправдывает.

НХЛ молодеет, в АХЛ есть лимит на ветеранов, поэтому я стал рассматривать другие варианты. Но я очень доволен тем, что играю в КХЛ», – сказал нападающий минского .

Канадец набрал 6 (4+2) очков в 5 матчах Фонбет чемпионата .