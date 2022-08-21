Минское «Динамо» о словах Вайсфельда про первенство водокачки: «Пакетт на все комментарии и домыслы ответит своей игрой и борьбой на площадке»

Минское отреагировало на слова Леонида Вайсфельда про .

«Очень удивили слова эксперта КХЛ Леонида Вайсфельда по поводу Седрика Пакетта. Что имел в виду «золотой свисток России», бросаясь фразой про «первенство водокачки»?

Может, он считает таким уровень и одной из самых организованных и системных команд этой лиги ? Которая в прошедшем сезоне при непосредственной помощи нашего силового форварда дошла до финала конференции лиги.

Седрик играл одну из ключевых ролей в «Рокет», был центром топ-6 клуба, забросил несколько важнейших шайб в плей-офф. Имеет приличную статистику во второй по силе лиге Северной Америки как в прошедшем сезоне (в 28 играх 13 голов), так и за всю карьеру (в 106 играх 37 голов). Не говоря про его успехи в ...

Или, может, Леонид Владленович под первенством водокачки подразумевает уровень КХЛ?!

В любом случае мы уверены, Седрик на все комментарии и домыслы ответит своей игрой и борьбой на площадке», – говорится в сообщении клуба.

Вайсфельд про Пакетта: «Вчера он еще Кубок Стэнли выигрывал, а сегодня на первенстве водокачки играет, грубо говоря. Рискованное подписание»