Минское «Динамо» о словах Вайсфельда про первенство водокачки: «Пакетт на все комментарии и домыслы ответит своей игрой и борьбой на площадке»

Минское «Динамо» отреагировало на слова Леонида Вайсфельда про Седрика Пакетта.
«Очень удивили слова эксперта КХЛ Леонида Вайсфельда по поводу Седрика Пакетта. Что имел в виду «золотой свисток России», бросаясь фразой про «первенство водокачки»?
Может, он считает таким уровень АХЛ и одной из самых организованных и системных команд этой лиги «Лаваль Рокет»? Которая в прошедшем сезоне при непосредственной помощи нашего силового форварда дошла до финала конференции лиги.
Седрик играл одну из ключевых ролей в «Рокет», был центром топ-6 клуба, забросил несколько важнейших шайб в плей-офф. Имеет приличную статистику во второй по силе лиге Северной Америки как в прошедшем сезоне (в 28 играх 13 голов), так и за всю карьеру (в 106 играх 37 голов). Не говоря про его успехи в НХЛ...
Или, может, Леонид Владленович под первенством водокачки подразумевает уровень КХЛ?!
В любом случае мы уверены, Седрик на все комментарии и домыслы ответит своей игрой и борьбой на площадке», – говорится в сообщении клуба.
Вайсфельд про Пакетта: «Вчера он еще Кубок Стэнли выигрывал, а сегодня на первенстве водокачки играет, грубо говоря. Рискованное подписание»