Пакетт о переходе в минское «Динамо»: «Общался с Сергачевым перед тем, как отправиться сюда. Он мне рассказал про Россию и Беларусь»

прокомментировал свой переход в минское «Динамо».

Обладатель Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампы» подписал контракт с клубом на один год

«Как проходит адаптация? Все хорошо. Мне нравится наша команда, я ожидаю очень веселый чемпионат.

Я получил предложение от «Динамо» приблизительно три недели назад. Мы общались в течение недели, затем рассмотрел другие предложения, но когда пообщался с главным тренером, то принял решение присоединиться к «Динамо».

Опыт игры в чемпионской , конечно, поможет команде. Я могу общаться с молодыми хоккеистами, да и в целом делиться опытом со всеми. Я немного общался с Сергачевым перед тем, как отправиться сюда. Он мне рассказал про Россию и Беларусь. Я счастлив оказаться здесь.

Ожидания от сезона? Если честно, не знаю, что ожидать, потому что я не нахожусь здесь долго. Моя первая игра пройдет в воскресенье, мне еще предстоит понять уровень игроков. Но я вижу, что у нас хорошая команда», – сказал нападающий минского .