Ишматов о КХЛ: «Авангард» выпал. Команды, которые были топовыми, сдали. Хотелось бы более интересных матчей»

Рафаил Ишматов поделился мнением об игре , «Салавата» и .

– «Авангард» выпал, и не так интересно стало, это мое личное мнение. Конечно, команды, которые были топовыми в прошлом году, сдали. Хотелось бы более интересных матчей, и в среднем сейчас летний хоккей.

– С чем бы вы связали слабые результаты Восточных команд?

– В последние пять-шесть лет ставили на финнов, а они ушли. Резерв, к сожалению, не смогли подготовить.

Если говорить о «Тракторе», то десять лет назад я даже не мог подумать, что в Челябинске будет крах собственных хоккейных и тренерских ресурсов. Это город, который поставил меня на ноги, но, к сожалению, ситуация там сейчас именно такая. В этом плане в Челябинске упущение, и там нужно предпринимать административные действия, чтобы сохранить уральский хоккей. – грамотный специалист, но в городе нехватка собственных игроков.

В «Авангарде» тоже мало своих воспитанников. Раньше делали ставку на привозных игроков, а сейчас многие иностранцы не хотят ехать в Россию. Я считаю, что Урал, Сибирь и Дальний Восток должны больше уделять внимание подготовке собственных ресурсов, тогда будет польза и на местном уровне, и на российском. Там, а не в центральной части страны, резерв наших будущих чемпионов.

Где больше пяти месяцев естественный лед, там и нужно развивать хоккей, – сказал заслуженный тренер России.