Дмитрий Рябыкин: «Судьба тренера – быть уволенным когда-нибудь. Я этого не боюсь»

заявил, что не боится отставки с поста тренера «Авангарда».

Омская команда уступила «Сибири» (2:3 Б) по буллитам и проиграла во всех пяти матчах со старта Фонбет чемпионата .

– Насколько над вами довлел визит в Новосибирск? Заходил ли он к команде, говорил ли что-то?

– До игры он не заходил, заходил после.

Я не могу сказать, что надо мной довлело. Судьба тренера – быть уволенным когда-нибудь. Рано или поздно. Поэтому я этого не боюсь.

Если они примут такое решение... Я думаю, что он приехал поддержать команду, дать положительный импульс. Это мое мнение, – сказал главный тренер .