Равиль Гусманов о Проскурякове: «Не думаю, что он может стать основным в «Тракторе», но 30% матчей потянет»

оценил выступление вратаря «Трактора» .

– В свое время вы работали с Ильей Проскуряковым в «Тракторе». Какое впечатление он оставил?

– Хороший, работоспособный, ответственный парень. Как о человеке могу говорить о нем только положительные слова.

Не знаю, в какой форме он находится сейчас, но, считаю, Проскуряков способен помогать как второй вратарь. Очень хорошо выглядит на буллитных сериях. Не думаю, что он может стать основным в «Тракторе», но 30% матчей потянет.

– Как оцените игру «Трактора» в последних матчах?

– У команды есть потенциал. Надо подправить игру в нападении, реализацию моментов и большинство. Надо учитывать, что в межсезонье в «Тракторе» произошли серьезные изменения в составе, как в нападении, так и в защите. Поэтому все равно нужно время для адаптации, для сыгранности.

Думаю, за счет проведенных матчей будут улучшения в игре, и в том числе в неравных составах. Также от хоккеистов нужно больше самоотдачи, больше помощи вратарю, особенно в первые минуты матчей, – сказал бывший хоккеист и тренер .