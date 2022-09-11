Проскуряков о вратарской конкуренции в «Тракторе»: «Кто придет, узбек или канадец – без разницы. Мы все играем за одну команду»

поделился эмоциями после матча с «Сибирью» (3:2).

«Я провел первый матч в за полтора года. Конечно, было тяжело.

Дело даже не в отсутствии в лиге, а в том, что я почти полтора месяца не играл, после матчей с «Торпедо».

Самым сложным было четырехминутное меньшинство, нас там нагрузили прилично. Я не знал заранее, что буду играть в Новосибирске.

Про конкуренцию с другими вратарями вообще не думаю: мы все играем за одну команду, нам нечего делить. Кто придет, узбек или канадец – мне без разницы!» – сказал Проскуряков.

Проскуряков отразил 31 бросок и 4 буллита в матче с «Сибирью». Вратарь сыграл за «Трактор» впервые с 2012 года