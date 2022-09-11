Гатиятулин про 1 балл Тертышного в 5 матчах: «Команда поменялась, партнеры поменялись. Никита делает много полезной работы»

прокомментировал победу над со счетом 3:2 в серии буллитов.

– Непростой матч. В Новосибирске всегда непросто играть – полный стадион, болельщики гонят команду вперед.

Ожидали, что «Сибирь» будет играть активно, местами так и получалось. Здорово, что выполнили тот план на игру, который был.

Есть моменты по игровой дисциплине, которые нужно поправить. С ребятами обговорили это, постараемся ошибки сводить к минимуму. Рады победе. Каждая игра важна.

Слова благодарности команде, нас здесь поддерживали наши болельщики, им огромное спасибо за поддержку.

– Сегодня в воротах дебютировал . Оцените его дебют? Определились ли вы с вратарем на данном этапе до приезда голкипера-легионера?

– Такой план и был, что Илья должен был играть этот матч. Отмечу всю команду, все ребята старались, все молодцы.

– У Никиты Тертышного за пять матчей чемпионата всего одна передача. Чего ему не хватает?

– Команда у нас поменялась, партнеры поменялись. Все все понимают. Работаем в этом направлении. Никита делает много полезной работы. Очки придут, моменты есть, к Никите никаких вопросов, – сказал главный тренер .