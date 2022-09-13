«Салават» о травме Ярослава Цулыгина: «Он чувствует себя хорошо, готовится к поездке на Дальний Восток»

рассказал о состоянии здоровья защитника Ярослава Цулыгина.

Игрок получил травму в матче против «Спартака» (1:3). Форвард москвичей Шейн Принс и Цулыгин стремились к шайбе, которая отскочила к борту. Игрок «Салавата» не удержал равновесие и оказался на льду, впоследствии ударившись о борт. Он покинул лед на носилках.

«Ярослав Цулыгин досрочно завершил матч после столкновения с нападающим «Спартака» . Ярослав покинул лед на носилках. После осмотра медицинского штаба «Салавата Юлаева» было принято решение провести дополнительное обследование.

В настоящее время Ярослав Цулыгин готовится к поездке на Дальний Восток. Хоккеист чувствует себя хорошо. Он проходит медикаментозное лечение и наблюдается у специалистов.

Завтра будет принято окончательное решение по основному составу. Со слов Ярослава, он получил двойной удар в голову: о борт и колено соперника», – сообщили в пресс-службе клуба Фонбет чемпионата КХЛ.

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