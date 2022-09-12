Козлов после 1:3 от «Спартака»: «Салават» сбился с плана во 2-м периоде, начал придумывать в атаке, а это привело к контратакам»

поделился мнением после поражения от со счетом 1:3.

– Неполный получился матч сегодня: очень хорошее начало, солидный первый период, а во втором отрезке небольшая потеря концентрации привела к тем моментам, которые «Спартак» реализовал.

В третьем периоде вроде вернулись в игру, но счет уже был большой и ребята не смогли вытащить матч.

– Как здоровье у Ярослава Цулыгина?

– Кажется, хорошо. Конечно, его падение неприятно выглядело со стороны, но вроде бы все нормально.

– У «Салавата» довольного много промахов не только сегодня, но и в целом по сезону, хотя движение отличное. Почему так получается?

– Шансы есть. Нужно просто быть похладнокровнее в ключевой момент, когда можно решить вопрос и забить гол. Это все упирается в уверенность. Когда это придет, все будет хорошо.

– Вы сказали, что во втором периоде «Салават» потерял концентрацию. Из-за чего это произошло?

– Все приходит с опытом. Мы немного сбились с намеченного плана, начали придумывать в зоне атаки и форсировали игру в чужой зоне, что привело к контратакам.

– Сегодня вы попробовали четыре разных бригады в большинстве. Как вам этот эксперимент? Кто больше всего понравился? Чего в целом хотите от команды в большинстве, что видите в идеале?

– В идеале я хочу, чтобы ребята почувствовали уверенность, использовали свое хладнокровие, мастерство и забивали голы.

Моменты создаем, они есть, но не хватает в концовке завершающего броска, – сказал главный тренер .