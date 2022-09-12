Козлов после 1:3 от «Спартака»: «Салават» сбился с плана во 2-м периоде, начал придумывать в атаке, а это привело к контратакам»

Виктор Козлов поделился мнением после поражения от «Спартака» со счетом 1:3.
– Неполный получился матч сегодня: очень хорошее начало, солидный первый период, а во втором отрезке небольшая потеря концентрации привела к тем моментам, которые «Спартак» реализовал.
В третьем периоде вроде вернулись в игру, но счет уже был большой и ребята не смогли вытащить матч.
– Как здоровье у Ярослава Цулыгина?
– Кажется, хорошо. Конечно, его падение неприятно выглядело со стороны, но вроде бы все нормально.
– У «Салавата» довольного много промахов не только сегодня, но и в целом по сезону, хотя движение отличное. Почему так получается?
– Шансы есть. Нужно просто быть похладнокровнее в ключевой момент, когда можно решить вопрос и забить гол. Это все упирается в уверенность. Когда это придет, все будет хорошо.
– Вы сказали, что во втором периоде «Салават» потерял концентрацию. Из-за чего это произошло?
– Все приходит с опытом. Мы немного сбились с намеченного плана, начали придумывать в зоне атаки и форсировали игру в чужой зоне, что привело к контратакам.
– Сегодня вы попробовали четыре разных бригады в большинстве. Как вам этот эксперимент? Кто больше всего понравился? Чего в целом хотите от команды в большинстве, что видите в идеале?
– В идеале я хочу, чтобы ребята почувствовали уверенность, использовали свое хладнокровие, мастерство и забивали голы.
Моменты создаем, они есть, но не хватает в концовке завершающего броска, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».