Кадейкин о большинстве «Салавата»: «Ну какой психологический барьер? В завершении был ужас, почему-то не получается забить»

высказался о поражении от (1:3).

– Очень тяжелый матч, много моментов и мало заброшенных шайб. С чем это связано?

– Если бы я знал, то сказал бы. Куча моментов, особенно в первом периоде, но мы их не используем. В пустые ворота не забивали, не попадали с убойных позиций. Сегодня все решила реализация моментов.

– Это невезение?

– Даже не знаю, надо игру пересмотреть. Где-то невезение, где-то может не полезли. Но опять же, моменты-то были.

Одно дело, когда играешь и вспомнить нечего особо. Здесь, наоборот, даже не знаешь, какой момент выбрать, чтобы сказать: вот здесь мы точно должны были забивать.

Их было очень много. Хватает же мастерства создать эти моменты, но сегодня в завершении был ужас.

– Многие сейчас критикуют большинство, но моменты создаются. Есть ли какой-то психологический барьер?

– Ну, какой может быть психологический барьер?! Игра «5 на 4», есть возможность забить гол, но почему-то не получается.

Надо разбирать и работать. Прошло пять игр, времени еще много, но в этом направлении надо менять что-то в свою пользу, – сказал нападающий уфимского клуба.