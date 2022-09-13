Генменеджер «Динамо» об игре Коновалова: «Надеюсь, он продолжит в том же духе. К нему есть доверие»

оценил игру .

Генменеджер «Динамо» подвел итоги матча с (2:0).

«Витязь» хорошо начал чемпионат, и в [этом] матче он здорово выглядел: показал хорошее движение, много проблем создавал, и игра была до первого гола. Хорошо, что соперник ошибся, и нам удалось выиграть.

Мы рады за Илью [Коновалова], и я сразу говорил, что от руководства и тренерского штаба есть к нему доверие, и я надеюсь, он продолжит в том же духе. Мы всего сыграли только пять матчей, и рано делать какие-то выводы, но он хорошо выглядит», – сказал генеральный менеджер .