Генменеджер «Динамо» об игре Коновалова: «Надеюсь, он продолжит в том же духе. К нему есть доверие»

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Алексей Сопин оценил игру Ильи Коновалова.

Генменеджер «Динамо» подвел итоги матча с «Витязем» (2:0).

«Витязь» хорошо начал чемпионат, и в [этом] матче он здорово выглядел: показал хорошее движение, много проблем создавал, и игра была до первого гола. Хорошо, что соперник ошибся, и нам удалось выиграть.

Мы рады за Илью [Коновалова], и я сразу говорил, что от руководства и тренерского штаба есть к нему доверие, и я надеюсь, он продолжит в том же духе. Мы всего сыграли только пять матчей, и рано делать какие-то выводы, но он хорошо выглядит», – сказал генеральный менеджер «Динамо».

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