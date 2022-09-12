Новиков об «Авангарде»: «Почему бы Хартли не пригласить в раздевалку? Его запах еще остался в тренерской, это сильное решение»

прокомментировал четыре поражения «Авангарда» на старте сезона Фонбет чемпионата .

– Вообще спорт – дело тонкое. Все планы и стратегии разваливаются с первым вбрасыванием в игре, и матч приобретает форму стихии. Ни один тренер не может предположить, как сложится игра.

У старт – сложный, вратарская позиция – сложная. Каждый раз чуть-чуть не хватает, и это определяет результат, сказывается на настроении и обстановке.

Надо учитывать календарь и то, что команда оторвана от своего города. А это очень важно.

Конечно, от тренера зависит многое, но не все. Помощники в «Авангарде» хорошие, но сырые, опыта в критических ситуациях у них маловато.

Сейчас надо работать и не паниковать. Если тренеры и игроки сели в одну лодку, то давайте гребите в одном направлении. Думаю, у «Авангарда» все наладится и результат выровняется.

– Сейчас в Россию приехал бывший главный тренер «Авангарда» . Он может прийти в раздевалку, взбодрить команду?

– Я уверен, что это может быть интересный ход, сильное решение.

Почему бы и не пригласить его в команду? Почему он не может поддержать игроков? Я не думаю, что это будет показатель паники или действий против Рябыкина.

Хартли приехал как уважаемый человек, как гость. Он имеет полное право прийти в раздевалку команды, говорить там и быть рядом с тренерами.

Хартли – не посторонний человек, его запах еще остался в тренерской, – сказал заслуженный тренер России.