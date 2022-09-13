Каменский об «Авангарде»: «Неудачи связаны с предсезонкой, думаю. На Рябыкина нельзя все списывать, там команда работает, а не он один»

связал проблемы с предсезонной подготовкой.

Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 4 поражений подряд и остается единственной командой, не набравшей очков.

«Думаю, неудачный старт «Авангарда» в чемпионате связан с подготовкой к сезону. Там же не один Рябыкин работает, а целая команда. Поэтому на главного тренера нельзя все списывать.

Нужно понять – команда под нагрузкой или нет. Бывают такие спады. Может быть, сейчас у них спад, а потом 10 игр подряд выиграют. Бывает такое в хоккее. Будем надеяться.

Нужно выиграть одну игру, тогда они почувствуют, переломят ощущение проигрыша. Команда и игроки там хорошие, поэтому все наладится.

Играть долго еще, сезон длинный. Поэтому терпеть, работать и постараться выиграть», – считает вице-президент КХЛ.