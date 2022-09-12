Форвард «Витязя» Галузин о перекрестном плей-офф: «Рано или поздно к этому придем. Хочется чего-то посвежее»

высказался о том, что не стала вводить перекрестный плей-офф.

«Это долгая дискуссия. Тут можно спорить или скорее вести диалог. Наверное, лига сделала это, чтобы у клубов было меньше затрат – время для них сейчас не самое лучшее.

А так, конечно, идея очень интересная как для болельщиков, так и для игроков. Перекрестный плей-офф — более веселое шоу. Новые спарринги, новые игры. Не скажу за всех игроков, но мне лично было бы интересно сыграть в таком формате.

Ничего страшного, если, условно говоря, первая команда Запада полетит куда-нибудь в Хабаровск или Владивосток. Через это должны пройти все, ничего страшного. Казань же может туда слетать, когда играет в Восточной конференции плей-офф.

При этом на Западе можно в это время ездить от Москвы до Нижнего Новгорода по 300–400 км и играть. А ведь такое же расстояние между Казанью и Нижним. Это всего полчаса лета. Я не вижу проблем, чтобы при этом с Запада кто-то полетал на Дальний Восток. Считаю, это будет интересно в первую очередь для зрителей.

Финалы и полуфиналы конференций кому-то могли поднадоесть, хочется чего-то посвежее. КХЛ, конечно, виднее, но, думаю, рано или поздно мы придем к перекрестному плей-офф», – сказал форвард .