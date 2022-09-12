Галузин о 4 победах «Витязя»: «Терпеливо ждем свои моменты, хорошая игра в неравных составах»

высказался о 4 победах «Витязя» на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Можете объяснить, за счет чего ваша команда так успешно начала сезон?

— Наверное, все очень просто: терпеливо ждем свои моменты. Хорошая игра в неравных составах: неплохо играем в меньшинстве, неплохо в большинстве. Вратарская линия здорово играет. Каждый вносит свой вклад по чуть-чуть. Мы растем как команда.

— Сможет ли «Витязь» держать такой победный график в чемпионате и далее? Или после столь удачного старта стоит ждать просадки?

— Хоккей — это прежде всего игра, игра ошибок. Тут просто надо минимизировать свои ошибки и искать возможности. А как там сложится... Может сложиться по-разному. Не должно быть никакой эйфории от того, что четыре игры выиграли.

Да, через такие победы приходит уверенность. Но эту удачу надо держать так же, как мы ее заработали. Ее легко отпустить, и потом может быть серия наоборот. Поэтому за эту удачу надо держаться, кусаться. И только так — через работу, через какие-то мелочи, восстановление, работу над ошибками, видео… Все в совокупности.

Надо уметь держать уровень и каждый раз становиться чуть-чуть сильнее, – сказал форвард .