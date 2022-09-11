Максим Соркин: «ЦСКА обыграл «Локомотив» из-за того, что подтянул дисциплину. Я могу играть лучше, приносить больше пользы»

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Нападающий ЦСКА поделился мыслями о победе над «Локомотивом» (3:2).

«Хорошая игра. Рад, что выиграли. Думаю, что одержали победу за счет того, что дисциплину подтянули, меньше стали удаляться, меньше теряли шайбу в средней зоне.

Нам надо продолжать действовать в том же духе, стараться играть без потерь, дисциплинированно и выполнять командное задание.

Сложно сказать, каким матч получился для меня, но я точно знаю, что могу играть лучше, приносить больше пользы команде.

Что касается моего гола, то мы выиграли вбрасывание, Максим Мамин поднял на Даррена Дитца, он набросил, а я почувствовал, что шайба попала в клюшку. Наверное, сразу было не видно, что шайба влетела в ворота от моей клюшки», – сказал Максим Соркин.

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