Соркин о старте ЦСКА: «Игра та же. Потихонечку вкатываемся»

Форвард ЦСКА Максим Соркин оценил старт армейцев в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— У вас были два разных матча. Сначала вы разгромили своего вероятного конкурента в борьбе за Кубок Гагарина «Металлург», но потом с трудом одолели гораздо более слабый «Нефтехимик».

— Я думаю, таких соперников нет — слабых или сильных. Все одинаковы. Просто у «Нефтехимика» была первая игра в сезоне, эмоции. Они хорошо бежали, мы большую часть игры включались. Но хорошо, что сыграли и довели встречу до победы.

Все по-разному вкатываются в сезон, поэтому есть определенные трудности. Еще не на все сто процентов набрали форму, но, думаю, скоро к этому придем.

— Впереди у вас матч с суперзвездным «Ак Барсом». Есть особые эмоции от грядущей битвы с Радуловым, Шипачевым и Войновым?

— Да нет. Особо не обращаем внимания на имена. Готовимся просто к хорошей игре.

— Изменилась ли как-то игра ЦСКА за межсезонье после весеннего триумфа?

— Сложно сказать, что изменилось. Думаю, игра та же. В принципе прошли только первые матчи — потихонечку вкатываемся. Сейчас только начало сезона.

— Тренерский штаб ЦСКА после трех лет работы покинул Корешков, пришел Кравчук. Изменения в связи с этим заметны изнутри?

— Да вряд ли. У нас есть система, которой мы придерживаемся. Может быть, какие-то отдельные требования немного поменялись. Может быть, атмосфера. Но не более того. Пусть это останется в коллективе, – сказал Соркин.