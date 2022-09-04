Хо-Сэнг получил травму в матче со СКА: «Я приехал делать шоу, но соперник наносил жесткие удары. Если хоккеистов защищать, игра станет привлекательнее»

Форвард «Салавата Юлаева» рассказал, что получил травму в игре со .

Канадец отметился результативной передачей в матче и провел на льду 17 минут и 53 секунды. Уфимцы уступили питерцам со счетом 2:3 в овертайме.

– Впечатлений от дебютной игры много. Я очень рад выйти в форме в первом матче . Для меня это честь.

Скажу честно: пока привыкаю к стилю игры в лиге после НХЛ и АХЛ. Я приехал в Россию делать шоу, радовать болельщиков своей игрой. Для меня важен красивый и яркий хоккей.

Вчера я был удивлен, как соперник останавливал атаки. Постоянные зацепы, жесткие удары после атак на скорости, что может привести к повреждению.

– В одном из эпизодов вы долго спорили с арбитром.

– Нет, я не спорил с судьей. Просто подъехал, чтобы он мне объяснил ситуацию, для понимания. Никаких претензий.

– После матча мы увидели, как врачи оказывают вас помощь. Как ваше здоровье?

– Да, я доигрывал игру с травмой. Бежал в атаку на скорости, был уже без шайбы, со мной произошло столкновение.

Я просто хочу, чтобы мы вместе развивали КХЛ, делали шоу для наших любимых фанатов. В России много классных хоккеистов и если их будут дополнительно защищать правила, то игра станет намного привлекательнее.

Хочу как можно скорее вернуться на лед и снова радовать всех своей игрой, – сказал нападающий уфимской команды.