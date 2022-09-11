Андронов на вопрос о том, удивило ли назначение Федорова в ЦСКА: «Это было давно, сейчас уже не помню. Тяжело вспомнить, какие мысли были»

не помнит, удивился ли год назад назначению Сергея Федорова в .

– Весной, после того как ЦСКА победил «Металлург» в решающем матче финала Кубка Гагарина, у вас спросили, в чем гений , в первый же сезон тренерской карьеры выигравшего трофей. А вы ответили: «Без комментариев»...

– Честно говоря, я даже не понимаю, о каком интервью вы говорите…

– То самое интервью в чемпионской раздевалке ЦСКА после победы.

– Ну кто сейчас поймет? Это были первые минуты после чемпионства. Я даже не помню, что я там говорил.

– То есть там не было никакого подтекста?

– Вы пересмотрите интервью. Я просто не знаю, о чем вы говорите. Не могу вспомнить, о чем вы говорите. Не понимаю. Пересмотрите еще раз. Наверно, я там всё сказал понятно.

– Вас, кстати, год назад удивили тренерские перестановки в ЦСКА, когда Никитина заменили на Федорова незадолго до начала сборов, а Юшкевич ушел из клуба перед стартом сезоном?

– Ну, это было давно, я сейчас уже не помню. Наверное, удивили. Потому что это все случилось так быстро. Прямо перед самыми сборами.

Вы задаете вопросы такие, которые были так давно. Сейчас вспомнить, какие мысли, какие эмоции были – тяжело, – сказал экс-капитан армейцев, сейчас выступающий за .