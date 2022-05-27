Есмантович об Андронове: «Для него ЦСКА – родной дом. Но потолок зарплат диктует вещи, связанные с корректировками»

Президент ЦСКА связал уход из команды с потолком зарплат.

Недавно стало известно, что 32-летний форвард перешел в , подписав 2-летний контракт. Сообщалось, что зарплата Андронова в новом клубе составит 65 миллионов рублей.

«Наверное, подошло время Сергею перезагрузить карьеру. Капитан ЦСКА много лет, он отлично отработал свой контракт, никаких претензий нет, но равенство в рамках потолка зарплат дает о себе знать.

Сергей претендует на зарплату, которую он ощущает так, как считает сам. Но потолок зарплат диктует вещи, связанные с корректировками. У нас был душевный разговор, мы поняли друг друга. Для него ЦСКА – родной дом», – сказал Игорь Есмантович.