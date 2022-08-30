Никитин о том, что Андронов получит 65 млн рублей за год: «Я не считаю, что мы переплатили. Сергей заработал эти деньги»

не считает, что «Локомотив» переплатил за Сергея Андронова.

– Андронов – лидер раздевалки, но не кажется, что переплатили за него, дав контракт на 65 миллионов рублей в год?

– Если бы взяли шорт-лист и при комплектовании команды попросили пятерку лучших снайперов, это был бы абсурд. Командный вид спорта – своеобразный пазл из тех, кто умеет забивать, обороняться, умеет быть стрессоустойчивым. Те игроки, кто считается душой команды и ведет раздевалку. Даже тот, кто музыку включает в раздевалке.

Я не считаю, что переплатили за Андронова. Сергей заработал эти деньги. Для наших молодых ребят и местных воспитанников он хороший пример, что таким отношением можно получить хороший контракт, не являясь лучшим бомбардиром.

– Именно такого человека не хватало в прошлом сезоне?

– Мы хотим, чтобы молодые ребята не просто стали как – чтобы они стали самими собой, но видели, какие качества и определенные моменты нужно скорректировать, чтобы соответствовать уровню.

Решать задачи и просто играть в хоккей – разные вещи, а вот играть и решать задачи одновременно не все могут, – сказал главный тренер «Локомотива».

Платежка «Локомотива» – 826 млн рублей. Зарплата Сергеева – 50 млн в год, Бочарова – 35 млн, Чеховича – 30 млн («СЭ»)