«Это не свинье губы накрасить. Cовременный, совершенно новый объект». Президент «Аризоны» об арене студенческой команды, где будет играть клуб

Президент «Аризоны» Хавьер Гутьеррес высказался по поводу того, что команде в следующие 3 сезона предстоит играть на 5-тысячной арене студенческой команды.

«Все, что я могу сказать тем игрокам, у которых есть опасения: я понимаю это. Потому что они слышат отовсюду: «Это студенческая арена», «Она такая маленькая», «У этих парней действительно есть план?».

Я могу сказать вам, что план есть, и мы готовы вложить в него наш капитал.

Это совершенно новый объект. Это не свинье губы накрасить (идиома, обозначающая попытку внести косметические изменения в продукт, чтобы скрыть его фундаментальные недостатки – прим. Sports.ru).

Это ультрасовременный, совершенно новый объект. Мы вкладываем более 25 миллионов долларов, чтобы привести его в соответствие со стандартами НХЛ.

Это хоккейный город. Мы говорили об этом с самого начала: нам нужно решение по арене, чтобы действительно обслуживать этот спрос, эту фан-базу», – сказал Гутьеррес.

Клуб вынужден был искать варианты переезда из-за прекращения сотрудничества с властями Глендейла об аренде Gila River Arena после сезона-2021/22.

Предполагается, что к 2025 году должна быть построена новая арена для «Аризоны» в пригороде Финикса Темпе, но ее строительство еще должен одобрить городской совет.