Доун о работе в «Аризоне»: «Отказываюсь от некоторых вещей, которые делал в прошлом году. У меня будет неформальная роль в хоккейной сфере»

высказался касательно своей работы в «Аризоне».

В январе 2021 года бывший нападающий клуба был назначен директором по развитию «Аризоны».

Доун прокомментировал сообщение о том, что он отказался от поста в клубе.

«Я отказываюсь от некоторых вещей, которые я делал в прошлом году в сфере бизнеса, но у меня по-прежнему будет роль в этой сфере и будет неформальная роль в хоккейной сфере.

Я хочу, чтобы «Койотис» добились успеха. Я хочу, чтобы сделка с ареной была успешной, но я делаю шаг назад для других возможностей, которые у меня есть или могут появиться, и я делаю шаг назад, чтобы провести время со своей женой, чтобы посмотреть, как мой сын Карсон играет в футбол, чтобы посмотреть, как мой сын Джош играет в хоккей. Мои дочери вернулись домой, и мы ужинаем по воскресеньям, я не хочу пропустить эти вечера. Это действительно важно для меня.

Что я буду делать для «Койотис» в этом сезоне? Я до сих пор отлично общаюсь с Хавьером [Гутьерресом], и я помогаю во всех областях, в которые могу быть вовлечен.

Я уверен, что помогу с фондом и буду помогать ветеранам клуба. Я хочу, чтобы все работало хорошо. Я встречаюсь со спонсорами 21 числа, пообедаю с ними. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь этой франшизе добиться успеха.

Я буду неформально поддерживать Билла [Армстронга] в хоккейных операциях. Я буду рядом», – сказал Доун.