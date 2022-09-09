Мартемьянов о том, что Бутузов, Шенфельд и Коротков нарушили режим: «Чушь! Они слабовато сыграли, поэтому не попали на следующий матч»

прокомментировал победу в матче против (4:0).

«Благодарю команду за настрой и болельщиков за заполненные трибуны. Мы провели достаточно времени в зоне атаке, нагрузили вратаря и оборону. Как следствие, у них пошли ошибки и удаления, которыми мы воспользовались.

Идеальный матч с точки зрения выполнения игрового задания? Согласен. Красоткин сыграл здорово, на ноль. В конце соперник прибавил, но Антон не поддался.

«Куньлунь» – боевая команда. Они пытались сломать матч, они проигрывали. Это в их стиле. А то, что был инцидент. закусились немного. Ничего серьезного, рабочий момент.

Были ли претензии к Евгению Чесалину? Конечно. Он же капитан. Там провокация в полный рост была. Все-таки в хоккее голову тоже надо включать. Но парни молодцы, сегодня держали удар, это был хороший, жесткий хоккей.

Где Шенфельд? В ротации. У нас уже 25 игроков сыграло, это нормальный процесс. Слава богу, есть пока кем менять. Впереди у нас очень жесткие серии.

Бутузов, Шенфельд и Коротков нарушили режим, загуляли? Это полная чушь! Я не знаю, откуда ваши коллеги взяли информацию. Эти хоккеисты слабовато сыграли со «Спартаком», поэтому не попали на следующую игру», – сказал главный тренер .