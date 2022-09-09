Мартемьянов о том, что Бутузов, Шенфельд и Коротков нарушили режим: «Чушь! Они слабовато сыграли, поэтому не попали на следующий матч»

Теги Сибирь Евгений Чесалин КХЛ Андрей Мартемьянов Антон Шенфельд Владимир Бутузов Антон Красоткин Куньлунь Ред Стар Никита Коротков Хоккей

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Куньлуня» (4:0).

«Благодарю команду за настрой и болельщиков за заполненные трибуны. Мы провели достаточно времени в зоне атаке, нагрузили вратаря и оборону. Как следствие, у них пошли ошибки и удаления, которыми мы воспользовались.

Идеальный матч с точки зрения выполнения игрового задания? Согласен. Красоткин сыграл здорово, на ноль. В конце соперник прибавил, но Антон не поддался.

«Куньлунь» – боевая команда. Они пытались сломать матч, они проигрывали. Это в их стиле. А то, что был инцидент. закусились немного. Ничего серьезного, рабочий момент.

Были ли претензии к Евгению Чесалину? Конечно. Он же капитан. Там провокация в полный рост была. Все-таки в хоккее голову тоже надо включать. Но парни молодцы, сегодня держали удар, это был хороший, жесткий хоккей.

Где Шенфельд? В ротации. У нас уже 25 игроков сыграло, это нормальный процесс. Слава богу, есть пока кем менять. Впереди у нас очень жесткие серии.

Бутузов, Шенфельд и Коротков нарушили режим, загуляли? Это полная чушь! Я не знаю, откуда ваши коллеги взяли информацию. Эти хоккеисты слабовато сыграли со «Спартаком», поэтому не попали на следующую игру», – сказал главный тренер «Сибири».

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